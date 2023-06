Cruzeiro x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), pela 14ª rodada; veja como como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Ferroviária se enfrentam nesta segunda-feira (5), a partir das 19h (de Brasília), no SESC Alterosas, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube do Cruzeiro, na internet.

Brigando pela liderança do Brasileirão feminino, a Ferroviária busca emplacar a segunda vitória consecutiva. No momento, aparece na vice-liderança do torneio, com 30 pontos, um a menos que o Corinthians, que enfrentará o Flamengo também nesta segunda. Até aqui, foram 10 vitórias e três empates.

Do outro lado, o Cruzeiro chega embalado com dois triunfos consecutivos no torneio. Em sétimo lugar, com 20 pontos, a equipe mineira soma seis vitórias, dois empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 51%.

Prováveis escalações

Cruzeiro feminino: Kemelli, Isa Fernandes, Vitória, Camila Arrieta, Rafa Andrade, Carol Baiana, Byanca Brasil, Camila Ambrózio, Mariana Neiva, Fernanda Tipa e Vanessa.

Ferroviária feminino: Luciana; Day Silva, Luana Sartório, Barrinha, Ingryd, Daiane Rodrigues, Lelê, Géssica, Aline Gomes e Patrícia Sochor.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Eudimilla foi expulsa contra o São Paulo e cumprirá suspensão.

Quando é?