Cruzeiro faz consulta pelo goleiro Gabriel Vasconcellos, ex-Milan

O Cruzeiro fez consulta pelo goleiro Gabriel Vasconcellos no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL com uma pessoa ligada à gestão de Ronaldo Fenômeno. O atleta de 29 anos, que defende o Lecce, da Itália, foi procurado para conversar sobre uma possível volta à Toca da Raposa, onde foi revelado para o futebol.

Ainda não foi apresentada uma proposta do Cruzeiro ao jogador de 29 anos. A expectativa é que uma oferta seja apresentada nos próximos dias.

O elenco comandado por Paulo Pezzolano conta apenas com um nome para a posição após a saída de Fábio, confirmada na primeira semana do ano. Lucas França é a única alternativa para a função até o momento.

A diretoria está à procura de jogadores para defender o time principal a partir da atual temporada. Gabriel se tornou uma alternativa. Com contrato até junho deste ano, ele não tem uma definição sobre o seu futuro.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, o goleiro deixou o clube para defender o Milan em 2012. De lá para cá, nunca deixou o futebol italiano e jogou por Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli e Perugia, além do Lecce, clube que atua desde a temporada 2018/2019.

Rafael Cabral, goleiro que defende o Reading, da Inglaterra, também é um nome que interessa ao clube. A diretoria, contudo, não pretende pagar uma compensação financeira por sua liberação. Outro nome que agrada é do goleiro Vinícius Silvestre, que defende as cores do Palmeiras.