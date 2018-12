Cruzeiro está interessado em lateral do Flamengo, afirma site

Raposa estaria interessada em contratar Rodinei para ser sombra de Edílson na Toca II

O Cruzeiro já tornou público o interesse em contratar um lateral-direito para a próxima temporada. E o jogador que pode chegar para ser a sombra de Edílson, atual titular, é Rodinei.

Ao menos é o que garante o Globoesporte. Segundo o portal, a Raposa demonstrou interesse em contratar o jogador do Flamengo.

A ideia é ter uma sombra para Edílson. Ezequiel deve ser negociado e, nesta temporada, Lucas Romero foi improvisado muitas vezes no setor.

Muito questionado pela torcida rubro-negra, Rodinei, apesar de ter contrato até 2022 com o Mengão, pode ser negociado, e seus representantes estão considerando possibilidades no mercado brasileiro. Ao renovar o contrato do lateral, o Fla pagou R$ 6 milhões para comprar os 50% restantes de seus direitos econômicos.

Vale lembrar que o Cruzeiro já possui uma dívida de exatamente R$ 6 milhões com o Flamengo pela compra do meio-campista argentino Federico Mancuello.