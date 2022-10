Cruzeiro espalha grupo de analistas e busca reforços na América do Sul

Diretoria procura atletas baratos ou que estejam em fim de contrato. Técnico Paulo Pezzolano quer contratações para todos os setores

O Cruzeiro espalhou um grupo de analistas de mercado pela América do Sul nos últimos dias. Os profissionais do clube avaliam possíveis contratações para a equipe em 2023, como soube a GOAL. Sem poder financeiro, a diretoria quer apostar em atletas baratos ou que estejam em fim de contrato nesta janela de transferências e conta com especialistas para encontrar as melhores opções.

Os mineiros anteciparam as viagens de seus profissionais por acreditarem que podem encontrar nomes mais baratos e de forma mais facilitada com a postura — a ideia é que isso faça o clube chegar à frente dos concorrentes.

O técnico Paulo Pezzolano pediu ao menos um atleta para cada setor da equipe, conforme apurado pela reportagem. Ele detectou carências no elenco e deseja um grupo forte para a disputa da Série A em 2023.

O uruguaio explicou as características que faltam ao plantel em reuniões com dirigentes, e o clube espalhou os analistas de mercado pela América do Sul para que eles encontrem atletas que se adéquem à forma de jogar desejada pelo treinador e também ao padrão financeiro do clube.

O perfil apostado pelo Cruzeiro para esta primeira janela de transferências de 2023 é de jogadores perto do fim de contrato e com necessidade de afirmação no futebol profissional. A diretoria não fará grandes investimentos para o próximo ano.

A diretoria já assinou pré-contrato com um atleta que se encaixa no padrão adotado para o ano seguinte. O goleiro Anderson, do Athletico-PR, foi escolhido para a posição. Ele assina com o clube até dezembro de 2025, conforme antecipado pela GOAL no último domingo.

A busca por reforços no Cruzeiro será marcada por um trabalho do grupo de analistas. Os profissionais do departamento de futebol terão a incumbência de encontrar atletas jovens e sem a necessidade de um investimento elevado. Hoje administrado por Ronaldo Fenômeno, o clube chegou a ter dívida de R$ 1,3 bilhão.