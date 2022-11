Cruzeiro envia proposta por Mateus Vital ao Corinthians

Meio-campista de 24 anos tem contrato até dezembro de 2023 no Parque São Jorge. Ele está fora dos planos do clube paulista

O Cruzeiro apresentou uma proposta pela contratação de Mateus Vital, meia-atacante do Corinthians. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL.

Há interesse dos mineiros em levar o jogador de 24 anos para a Toca da Raposa II no mercado da bola. O atleta está fora dos planos do Timão para 2023 e pode se transferir para o clube de Ronaldo Fenômeno.

A procura por Vital ocorreu nos últimos dias. O Cruzeiro entrou em contato com o jogador depois de consultar o técnico Paulo Pezzolano sobre a contratação. O treinador uruguaio aprova a chegada do meio-campista na equipe.

A proposta é pela aquisição do jogador — os moldes da oferta não foram revelados. O Corinthians está disposto a liberar o jogador no mercado da bola para reduzir o gasto com salários e direitos de imagem.

Vital tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. Na atual temporada, ele fez 20 jogos pelo Corinthians, somando 787 minutos em campo. Neste período, se responsabilzou por duas assistências.