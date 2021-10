Cruzeiro e Fábio avançam em renovação até o fim de 2022

Goleiro de 41 anos está perto de assinar contrato por mais uma temporada. Ele é visto como um nome que agrada ao departamento de futebol

O Cruzeiro tenta acertar, ainda esta semana, a renovação contratual do goleiro Fábio. A Goal apurou que as conversas entre o departamento de futebol e o jogador, que está sem agente desde 2019, estão adiantadas. É o próprio atleta que negocia os detalhes do novo compromisso na Toca da Raposa II.

A intenção do clube é estender o vínculo do atleta de 41 anos por mais uma temporada. Ele tem compromisso até o fim de 2021 e já deixou adiantada as tratativas para a sua permanência até dezembro do ano seguinte.

A expectativa do goleiro e do clube é que as negociações tenham um desfecho positivo ainda nesta semana. Há a perspectiva de assinatura do contrato antes do término da temporada. O atleta já deixou clara a vontade de seguir na Toca da Raposa II em 2022.

Fábio chegou ao Cruzeiro em 2005 e tornou-se o atleta que mais defendeu as cores do clube. Ele soma 966 partidas com as cores do clube, considerando o duelo deste domingo (3), diante do Brasil de Pelotas (RS), na Arena Independência.