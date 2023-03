Cruzeiro conversa com lateral Júnior Caiçara e promete definição rápida

Em negociação com o lateral direito, que está livre no mercado, diretoria prometeu uma proposta até o dia 9 de março

O Cruzeiro abriu conversas com o lateral direito Júnior Caiçara, de 33 anos, no mercado da bola. A diretoria avisou ao estafe do jogador que deve encaminhar uma proposta até a próxima quinta-feira (9), como soube a GOAL.

O jogador está livre no mercado da bola desde que rescindiu o contrato com o Başakşehir, da Turquia. O vínculo foi encerrado em 15 de fevereiro passado — ele jogou no clube por seis anos, desde janeiro de 2017.

Júnior Caiçara prepara a mudança de volta para o Brasil e tem previsão de chegada ao país natal na próxima quarta-feira (8). Há expectativa por parte do atleta que as conversas com o clube avancem até o fim de semana.

A informação sobre o interesse dos mineiros no atleta foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem da GOAL. O jogador ainda não tem definição sobre o futuro.

Revelado pelas divisões de base do Santo André, Júnior Caiçara passou por outros dois clubes brasileiros: CSA e América-SP. No exterior, ele defendeu Gil Vicente (POR), Ludogorets (BUL) e Schalke (ALE), além do Başakşehir (TUR).

Na última temporada, o brasileiro fez 22 partidas pela equipe do futebol turco, somando 1.268 minutos em campo. No período, ele se responsabilizou por uma assistência e não marcou gols.

Júnior Caiçara, embora seja destro e lateral direito de origem, também atua como lateral esquerdo. O jogador desempenhou a função por mais de uma vez no antigo clube.