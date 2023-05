Cruzeiro busca forma de rescindir com Richard, citado em investigação do MP

Volante está afastado desde 10 de maio passado, quando foi veiculado que ele teve o nome citado na Operação Penalidade Máxima

O Cruzeiro já comunicou ao estafe de Richard que não utilizará mais o jogador, investigado em um esquema de manipulação de resultados por causa de apostas esportivas, como soube a GOAL. A diretoria ainda trata a situação em sigilo e busca uma forma de viabilizar a rescisão contratual, mas não pretende mantê-lo até o fim do atual vínculo, em dezembro de 2023.

A diretoria apontou aos representantes do atleta que o caso é considerado grave e crê que é inviável tê-lo no elenco comandado por Pepa. Há desejo de liberação célere, mas a parte jurídica impede uma rescisão contratual neste momento.

O volante de 29 anos treina à parte na Toca da Raposa II e não tem previsão para voltar à equipe. Ele foi afastado pela diretoria de futebol para que pudesse ficar focado no problema.

Richard foi mencionado em conversas com apostadores que aliciavam atletas para participar do esquema. A Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, ainda não denunciou o atleta, que tampouco se tornou réu do caso. Ele é investigado pelos promotores em uma segunda fase do trabalho.

O meio-campista ainda não se manifestou sobre o possível envolvimento no esquema de apostas esportivas que explodiu no futebol brasileiro. Ele segue treinando em separado na Toca da Raposa II.

O Ceará, clube com o qual Richard tem contrato até dezembro de 2023, já avisou à diretoria cruzeirense que não deseja recebê-lo de volta. Os cearenses têm uma pendência financeira com o atleta e também estudam uma forma de rescindir o vínculo.