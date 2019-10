Cruzeiro bate o São Paulo e volta a vencer após 9 jogos; veja o gol

Thiago Neves fez o único gol da noite no Mineirão; Raposa segue na zona de rebaixamento

Após nove jogos sem vencer, o enfim reencontrou a vitória. Nesta quarta-feira (16), no Mineirão, a bateu o em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a primeira vitória da equipe mineira sob o comando do técnico Abel Braga. O único gol da partida foi marcado por Thiago Neves, em cabeçada desferida no início do segundo tempo.

Gol do Thiago Neves no Mineirão: Cruzeiro 1x0 São Paulo pic.twitter.com/QdfeoUcdti — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 25 pontos e segue na zona de rebaixamento, embora agora com 25 pontos esteja apenas a um de sair do Z4. O São Paulo segue com 43, na quinta posição.