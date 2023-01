Cruzeiro avança em conversas por Gilberto, atacante do Al Wasl

Atacante negocia para deixar o futebol dos Emirados Árabes Unidos e defender as cores do clube mineiro

O Cruzeiro avançou nas tratativas pela contratação de Gilberto, atacante do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, como soube a GOAL. As tratativas podem ter um desfecho na próxima semana.

O clube árabe está disposto a negociar o centroavante de 33 anos antes do fim do contrato, em 30 de junho de 2026. Porém, exige uma compensação financeira mínima para liberá-lo.

A primeira investida do Cruzeiro por Gilberto aconteceu no fim do ano passado — na ocasião, porém, o Al Wasl não queria liberá-lo em definitivo. A situação mudou nos últimos dias, e o clube árabe cedeu em relação à saída do atleta.

As tratativas são para que o atleta rescinda contrato com o Al Wasl e chegue à Toca da Raposa II em definitivo. O centroavante está disposto a assinar um contrato de duas temporadas com os mineiros.

Em 2022/2023, Gilberto fez 13 partidas pelo Al Wasl, com sete gols marcados e três assistências. Ele ficou em campo 1.037 minutos nesta temporada.