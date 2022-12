Cruzeiro avança por contratação de Mateus Vital, do Corinthians

Clube propôs divisão dos direitos econômicos do meia-atacante de 24 anos

O Cruzeiro avançou pela contratação de Mateus Vital para 2023. Os mineiros tentam a chegada do jogador em definitivo, dividindo percentuais com o Corinthians, como soube a GOAL.

A negociação não envolve compensação financeira, apenas divisão de direitos econômicos. Os mineiros ainda discutem como serão divididas as fatias do atleta de 24 anos.

O Cruzeiro negocia com o estafe do jogador questões referentes a contrato e salários. Ainda não há definição também sobre os números no vínculo que o atleta firmaria em uma possível mudança para a Toca da Raposa II.

A procura por Vital ocorreu nos últimos dias. O Cruzeiro entrou em contato com o jogador depois de consultar o técnico Paulo Pezzolano sobre a contratação. O treinador uruguaio aprova a chegada do meio-campista na equipe.

Vital tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. Na atual temporada, ele fez 20 jogos pelo Corinthians, somando 787 minutos em campo. Neste período, se responsabilzou por duas assistências.