Cruzeiro avalia Luciano Juba, mas Sport tenta renovar contrato do lateral

Lateral esquerdo de 23 anos conversa para renovar contrato com o clube pernambucano. Cruzeiro tem interesse no jogador

O Cruzeiro avalia a possibilidade de investimento no lateral esquerdo Luciano Juba, de 23 anos, como soube a GOAL. O Sport tenta renovar o contrato com o jogador para afastar os possíveis interessados.

O jogador tem contrato na Ilha do Retiro até 31 de dezembro de 2023. Na última sexta-feira (10), o empresário do atleta, Luiz Freitas, se reuniu com o vice-presidente do Sport, Yuri Romão. Eles trataram da possível renovação do jogador durante um encontro no horário do almoço.

A conversa foi com o intuito de se aproximar de possíveis exigências do jogador. O Sport acredita que é possível renovar o contrato e acertar uma venda, mesmo que seja no mercado da bola brasileiro.

O Cruzeiro não formalizou oferta por Luciano Juba, mas avalia a investida em definitivo pela contratação do lateral esquerdo. O clube está à procura de um atleta para a posição, mas encontra dificuldades para contratar um jogador na função.

Nesta temporada, o lateral esquerdo disputou oito partidas, com 665 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols, ambos pelo Campeonato Pernambucano, e deu uma assistência.