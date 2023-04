Cruz Azul mira contratação de Alemão; Internacional pede US$ 4 milhões

Atacante de 25 anos tem contrato no Beira-Rio até dezembro de 2025 e está na mira do clube mexicano

O Cruz Azul, do México, tem interesse na contratação de Alexandre Alemão, do Internacional, no mercado da bola. Os gaúchos querem US$ 4 milhões (R$ 20,24 milhões na cotação atual) pela liberação do centroavante de 25 anos, como soube a GOAL.

As negociações estão caminhando para um desfecho positivo nestes moldes — o valor deve ser pago de forma parcelada. A conversa, contudo, ainda está em estágio inicial e deve demandar um período maior, conforme apurado pela reportagem.

Alexandre Alemão tem contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2025. O jogador chegou ao clube em março do ano passado e acertou uma renovação em outubro.

A saída de Alexandre Alemão pode acontecer logo após a volta de Luiz Adriano ao Beira-Rio. O centroavante de 35 anos retornou ao clube depois de deixar o Antalyaspor, da Turquia, no mercado da bola.

Alemão tem 11 partidas pelo Inter em 2023, somando 438 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols. Na temporada passada, quando fez 10 gols e se responsabilizou por cinco assistências, o atleta contabilizou 42 jo