Cristiano Ronaldo tenta convencer James Rodríguez a virar reforço da Juventus

Segundo o jornal Bild, o português, inclusive, teria feito uma chamada por vídeo com o colombiano

Cristiano Ronaldo quer convencer seu ex-companheiro de equipe, James Rodriguez, a se transferir para a . De acordo com o jornal Bild, o atacante português fez até uma chamada de vídeo para o meia.

James atualmente está no de Munique, emprestado pelo . O clube alemão pode optar pela compra do jogador e pagar 42 milhões de euros aos espanhois pelo jogador. No entanto, de acordo com a reportagem, os bávaros não adquirir o meia em definitivo.

(Foto: Getty Images)

No entanto, James também não estar nos planos de Zinedine Zidane, já que quando estava nos Merengues, foi pouco utilizado pelo comandante.

Desta forma, Cristiano Ronaldo teria procurado James para conversar e convencê-lo a se transferir para Juventus. Porém, de acordo com o AS, há outra equipe interessada no colombiano: o , de Carlo Ancelotti.