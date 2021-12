Cristiano Ronaldo prova que pode comandar Manchester United de Rangnick

Se Cristiano Ronaldo sentiu a necessidade de enviar uma mensagem ao seu novo treinador - depois de todo o boato que ele não se encaixaria ao seu estilo de jogo - então marcar duas vezes para garantir três pontos ao Manchester United contra o Arsenal é uma maneira perfeita de dizer.

Ralf Rangnick estava na arquibancada assistindo sua nova equipe e, embora tenha visto muitos problemas que precisam ser corrigidos, Ronaldo não parece estar entre eles.

Rangnick estava de pé aplaudindo o português pelos 801 gols na carreira. Se ele pressiona o suficiente ou não, ele ainda deve ser considerado para estar no time titular em todos os jogos.

Ao correr para a área aos 12 minutos do segundo tempo, os jogadores do Arsenal sabiam o que estava por vir. Um cruzamento baixo de Marcus Rashford entrou e lá estava Ronaldo para finalizar.

Ele também substituiu Bruno Fernandes na cobrança de pênalti e concluiu o que acabou sendo o gol da vitória do United após Martin Odegaard ter feito falta em Fred.

É essa capacidade, quase uma garantia de gols, que tem levado as equipe se adaptarem em torno do atacante de 36 anos. Ronaldo tem um estigma de crescer em jogos grandes e, por isso, não pode estar no banco de reservas.

Rangnick, que fez anotações durante todo o jogo, sem dúvida precisa responder algumas perguntas sobre Ronaldo nos próximos dias e semanas. Mas se ele deve começar ou não no time titular, não deve ser uma delas.

Desde que voltou ao clube, ele marcou três gols na Premier League e os manteve vivos na Liga dos Campeões, com seis gols em cinco jogos da fase de grupos.

Sem a sua contribuição, o time não teria chegado ao mata-mata. No entanto, embora o nome de Ronaldo possa ter sido riscado da lista de tarefas pendentes, ainda existem alguns problemas a serem resolvidos.

Para começo de conversa, o United ainda está sofrendo muitos gols. O bizarro gol de Emile Smith-Rowe significa que o time sofreu gols em 15 jogos consecutivos em casa em todas as competições - a pior sequência desde 1959.

Existem problemas de controle e domínio no meio-campo, que, na maioria das vezes, é lento depois da recuperação da bola.

Agora, o crédito deve ir para Michael Carrick, o técnico substituto que, em lágrimas, saiu do clube fez um bom trabalho durante esse tempo.

Ele se destacou em um momento em que o time estava com extrema necessidade de orientação e conseguiu duas grandes vitórias e um empate contra um dos favoritos para vencer o campeonato, o Chelsea.

Agora é a vez de Rangnick. Se Carrick pode dar algum conselho para o novo técnico, é sobre a importância de Ronaldo.

“Ele tem sido ótimo esta semana, especialmente para mim. As coisas que eu pedi a ele e a maneira como ele fez dentro e fora do campo foi absolutamente o melhor”, disse Carrick.

“Nenhuma surpresa ele vai e marca esta noite, o final perfeito realmente.”

Rangnick pode não ter certeza de muitas coisas em seu primeiro dia de trabalho, mas ele sabe de uma coisa: ele vai poder contar com Cristiano Ronaldo.