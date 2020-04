Cristiano Ronaldo não pensa em sair da Juventus, diz jornal

O atacante tem contrato com a Velha Senhora até 2022 e vinha aumentando o ritmo dos gols marcados

Em meio à pandemia do novo coronavírus, e a crise econômica agravada pela Covid-19, o futuro de Cristiano Ronaldo na foi motivo de especulação.

Em março, o jornal Il Massaggero noticiou a possibilidade de o clube italiano chegar a um acordo com o staff do craque português para romper com o contrato válido até 2022 – justamente por conta dos altos valores envolvidos.

Entretanto, neste sábado (25) o Tuttosport, mais conhecido mundialmente, informou que CR7 irá cumprir integralmente com o vínculo assinado em 2018. A publicação ainda destacou que Cristiano Ronaldo se vê feliz com a camisa da Juventus.

Até a parada dos jogos de futebol, o atacante luso já havia marcado 25 gols em 32 jogos, acumulando uma média de tentos por partida (0.78) melhor em relação à sua temporada anterior (0.65) – quando somou 28 gols em 43 jogos.