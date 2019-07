"Cristiano Ronaldo me pedir para vir à Juventus foi um grande elogio", diz De Ligt

Juventus apresenta Matthijs De Ligt: "É um grande passo, já tinha ouvido Sarri por telefone, estou aqui por ele também. Eu conheço a filosofia dele"

É o dia da apresentação oficial de Matthijs De Ligt, zagueiro holandês de 19 anos, contratado pela em uma grande operação. Os italianos venceram a competição com e .

O ex-capitão do , que vai custar 75 milhões de euros (R$ 314,7 milhões), mais 10,5 milhões (R$ 44 milhões) de comissões, falou em entrevista coletiva com Paratici, Nedved e seu agente Mino Raiola obviamente sentados na primeira fila.

"Eu tenho uma boa experiência, mas apenas 19 anos e quero aprender com os outros. É um grande passo, tenho que me acostumar com isso, mas foi uma grande honra ver os torcedores me recebendo. Jogar para eles será um grande desafio. O Allianz é um estádio ótimo e assim são os fãs", comentou.

De Ligt, em seguida, revela o que Cristiano Ronaldo lhe disse após a final da Liga das Nações entre a e .

"Eu estava tentando descobrir para onde ir e já tinha certeza de escolher a Juventus, mas ver alguém como Cristiano Ronaldo me pedindo para vir foi um grande elogio", afirmou.

O defensor confirma ter ouvido Maurizio Sarri por telefone: "Foi uma das razões pelas quais escolhi a Juventus. Ouvi muito sobre sua filosofia de futebol e sua atenção para a questão defensiva. A foto com a camisa da Juventus? Na época eu admirava Fabio Cannavaro, eu era um dos seus grandes fãs. Sempre tive um bom sentimento pela Juventus e sempre fui fã deles", disse.

O holandês, em seguida, explica por que preferiu a Juventus ao PSG e ao Barcelona: "Acredito que a também é famosa por sua grande tradição em termos de defensores. A Juve mostrou que acredita fortemente em minhas habilidades. Acho que isso foi decisivo", concluiu.