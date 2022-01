Credor do Atlético-MG, agente consegue bloqueio recursos de vendas de Arana, Allan e Guga

O empresário André Cury conseguiu bloquear recursos de possíveis vendas dos direitos econômicos de três jogadores do Atlético-MG por causa da dívida do clube com o seu escritório, a Link Assessoria. O agente pediu, por meio de sua defesa, que o clube seja executado em eventuais negociações do lateral esquerdo Guilherme Arana, do lateral direito Guga ou do volante Allan.

A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman e datada de 11 de janeiro de 2022. A GOAL apurou que a solicitação foi feita no último dia 7 de janeiro. O intermediário solicitou o imediato bloqueio de contas do Galo para que o valor seja depositado perante juízo, sob as penas de serem responsabilizados se assim não fizerem.

André Cury alega que "tal pedido se justifica em razão do Executado (Atlético-MG) estar negociando direitos econômicos/federativos dos referidos atletas (Guilherme Arana, Guga e Allan), os quais a qualquer momento serão transferidos de forma onerosa a outra entidade de prática desportiva".

Mais artigos abaixo

Cury diz que os "pedidos simultâneos são para resguardar o direito da Exequente (a empresa Link Assessoria), uma vez que é público e notório que a dívida do Executado (Atlético-MG) ultrapassa 1 bilhão de reais, e mesmo tendo recebido várias premiações, com valores expressivos, existe a possibilidade do bacenjud não surtir seus efeitos".

O Atlético-MG tem uma dívida que supera os R$ 40 milhões com André Cury. O empresário acionou a Justiça no ano passado a fim de cobrar o clube pelo valor. Ele tentou uma negociação, mas não conseguiu. Recentemente, o agente conseguiu o bloqueio de R$ 1,4 milhão do prêmio do clube na conquista do Campeonato Brasileiro.