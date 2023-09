CRB x Vitória: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (10), no Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Vitória neste domingo (10), a partir das 18h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

No meio da tabela, com 39 pontos, o CRB chega embalado com quatro vitória e três empates nos últimos sete jogos disputados na Série B. Ainda com chances do acesso, o técnico Daniel Paulista acredita que o Vitória já confirmou uma vaga.

"Temos pelo menos dez equipes com chances de tentar chegar, tentar lutar (pelo acesso). Vejo que teremos uma reta final da Série B, talvez, como nunca tivemos, com tantas equipes brigando pelo G-4. Mas vejo que ainda há um caminho a ser percorrido. E uma sequência 12 jogos é muita coisa. Esperamos que o CRB continue com seu bom rendimento para que nas últimas cinco rodadas ele esteja buscando uma dessas vagas. Para queda, acho que menos equipes estão disputando", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Vitória segue na briga pela liderança da Série B. No momento, soma 49 pontos, com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos. Camutanga e Mateus Gonçalves voltam a ficar à disposição do técnico Léo Condé.

"Realmente o CRB vem fazendo um bom trabalho de recuperação, uma equipe que investiu bastante, tem bons jogadores. O Daniel Paulista realmente tem conseguido extrair bastante desse elenco. Nossa expectativa é para mais um jogo difícil. Mas estamos preparados para fazer uma boa partida", afirmou Léo Condé.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 12 triunfos, contra oito do CRB, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vitória venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Ramon, Fábio Alemão e Edimar; Falcão, Lucas Lima e João Paulo; Léo Pereira Renato e Anselmon Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Trindade, João Victor, Wagner Leonardo; Zeca, Thiago Lopes, Eduardo e Felipe Vieira; Matheuzinho, Léo Gamalho e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Zeca e Giovanni Augusto estão machucados.

Quando é?