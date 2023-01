CRB x CSA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste sábado (28), no Rei Pelé; veja como acompanhar na internet

Clássico alagoano na área! CRB e CSA se enfrentam neste sábado (28), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, pela abertura da quarta rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Buscando se manter na liderança do estadual, o CRB, com sete pontos, registra duas vitórias e um empate. Na rodada de estreia, venceu o Cruzeiro-AL por 2 a 1, o Deportivo Aliança por 3 a 1, mas empatou com o Coruripe por 1 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o CSA, na quarta posição, com quatro pontos, venceu o CSE por 1 a 0 na primeira rodada, empatou sem gols com o ASA, e goleou o Murici por 4 a 0.

Em 92 jogos disputados entre as equipes, o CRB soma 35 vitórias, contra 22 do CSA, além de 35 empates. No último encontro, válido pela Série B de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRB: Diogo Silva; Hereda, Saimon, Gilvan e Luiz Henrique; Falcão, Anderson Leite e Denner; Mike, Emerson Negueba e Gabriel Conceição. Técnico: Umberto Louzer.

Escalação do provável CSA: Dalberson; Jonathan, Xandão, Thales e Erick; Bruno Matias, Guilherme Rend e Tomas Bastos; João Felipe, Kaio Nunes e Rodriguinho. Técnico: Roberto Fonseca.

Desfalques

CRB

Não há desfalques confirmados.

CSA

Robinho, Fintelman, Douglas, Celsinho e Geovane.

Quando é?