CRB x Coruripe ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), no Rei Pelé; veja como acompanhar na internet

CRB e Coruripe se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Invicto na temporada com três vitórias, o CRB está na liderança do Alagoano com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Até o momento, venceu o Cruzeiro-AL (2 a 1) e Desportivo Aliança por 3 a 1, enquanto o Coruripe busca o primeiro triunfo no Estadual. Depois da derrota para o ASA por 2 a 0, empatou sem gols com o CSE.

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o CRB soma 20 vitórias, contra 17 do Coruripe, além de sete empates. No último encontro, válido pela Copa Alagoas 2022, as equipes empataram sem gols, pela primeira fase de Grupo B.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRB: Diogo Silva; Hereda, Alemão, Saimon e Luiz Henrique; Auremir, Falcão e Denner; Mike, Renato e Gabriel Conceição. Técnico: Umberto Louzer.

Escalação do provável Coruripe: a atualizar.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Coruripe

Não há desfalques confirmados.

Quando é?