CR7 no Free Fire: Como liberar o personagem Chrono no game

Novo embaixador do jogo para celulares, Cristiano Ronaldo virou personagem jogável, que pode ser liberado com recarga de diamantes. Veja o tutorial

Cristiano Ronaldo é o novo personagem jogável de Free Fire, jogo de tiro para Android e IOS. Batizado de Chrono, o avatar inspirado no craque português faz parte de uma promoção de recarga de diamantes do game (moeda corrente do Free Fire), e ainda conta com uma skin especial.

Sonhando com o CR7 para reforçar seu time de personagens do “Frifas”? Veja o guia completo de como conseguir Chrono e sua skin especial.

Na promoção disponível entre os dias 19 e 22 de dezembro, Chrono pode ser obtido fazendo qualquer recarga de diamantes no Free Fire. Para fazer uma recarga, vá até a tela inicial do game e clique no pequeno logo de diamante na parte superior da tela;

Escolha um dos pacotes de diamantes para comprar. A skin especial (e opcional) de CR7 no Free Fire custa 999 diamantes;

Finalize a compra do seu pacote de diamantes para liberar Chrono no Free Fire. Note que pode levar alguns minutos até que os “dimas” apareçam na sua conta;

Assim que seus diamantes forem carregados, vá até a tela de recebimento de itens e clique em “coletar” para receber o personagem de Cristiano Ronaldo e seu veículo;

Na versão padrão de Chrono, ele usa um moletom do Free Fire. Clique para equipar e jogar com o Robozão no Free Fire;

Caso queira a skin especial “Embaixador Cósmico” de CR7 no Free Fire, volte ao menu principal do game e clique em “Loja”;

Selecione a aba “Novo” e busque pelo pacote, que tem o rosto do craque português em seu ícone. A skin completa está com 33% de desconto, e sai por 999 diamantes (equivalentes a pouco menos de R$ 45);

Pronto, agora é só acessar uma partida de Free Fire para jogar com o CR7. Além do visual do astro da , Chrono tem uma habilidade de campo de força, que protege o personagem contra disparos por alguns segundos. A skill tem seis níveis diferentes, que podem ser melhorados com cartões de personagem.