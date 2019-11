Coudet avisa líderes do Racing: será o novo técnico do Inter

Treinador disse aos principais nomes do plantel que deixará o clube no fim do ano para assumir o Internacional. Ele substituirá o técnico Zé Ricardo

Era tratado como um segredo no e no Inter: Eduardo Coudet dirigirá o a partir de janeiro, embora seu contrato seja até 30 de junho. Agora é uma realidade. O técnico já avisou aos líderes da equipe sobre sua partida. O que o levou a fazer isso? A aparição pública do presidente, Víctor Blanco, no aniversário de um grupo. "Não queremos segurar ninguém", tinha sido a frase do mandatário. Com isso, o treinador se sentiu exposto às pessoas e o dono do clube não o deu outra saída.

De qualquer forma, no Racing eles não acham possível que o passo para o lado seja antes do Troféu dos Campeões, contra o Tigre, em Mar del Plata, no sábado, 14 de dezembro.

El Chacho havia admitido apenas a reunião com a diretoria do clube gaúcho, mas negou qualquer possibilidade ao ponto de se incomodar com a imprensa quando perguntado sobre o tema. Tanto Blanco quanto o gerente, Diego Milito, agiram em sintonia com o treinador.

Ainda nessa terça-feira (19), Licha López aceitou: "Nos machucaria todos partirmos". Mas em nenhum momento ele aceitou a saída como garantida.

Mas os sinais do Inter eram muito claros: o clube tem um técnico interino, Zé Ricardo, com quem ele fez contrato até dezembro. E Victor Cuesta, defensor do Inter, falou em entrevista coletiva como se já tivesse confirmado Coudet.

Com o Racing, Coudet tinha um objetivo ousado: a Libertadores 2020. No entanto, com a atual situação econômica do país, seria difícil buscar o título. O Inter, hoje, luta por uma vaga para o torneio por meio do Brasileirão.