Costa Rica x Operário ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Equipes decidem o título do estadual neste domingo (30); veja como acompanhar na internet

Costa Rica e Operário se enfrentam na tarde deste domingo (30), a partir das 16h (de Brasília), no Laertão, em Costa Rica, pelo segundo jogo da final do Campeonato Sul-Matrorossense. A partida terá transmissão ao vivo da Costa Rica TV e do Operário TV, no YouTube.

Vale lembrar que o Costa Rica possui a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha. Na ida, as equipes empataram sem gols. Com 12 títulos estaduais, o Operário é o atual campeão e busca o bi neste ano, enquanto o Costa Rica ergueu a taça apenas em 2021.

Prováveis escalações

Costa Rica: Rodolfo; Leo Jr, Elizeu, João Vitor Teixeira e Fabinho; João Vitor Araújo, Bruninho (Deivid), Marinho e Gean; Edson Evangelista e Luan Macaé.

Operário: Samuel; Marlon, Felipe Chaves, Marcio Luiz e Hugo; Andrei Alba (Adriano), Abuda (Leomir), Fernandinho, Juninho, Johnny (Jeferson), e Kaique.

Desfalques

Costa Rica

Sem desfalques confirmados.

Operário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?