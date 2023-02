Coritiba x São Joseense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela nona rodada do Estadual; veja como acompanhar na internet

O Coritiba recebe o São Joseense neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paranaense. O jogo terá transmissão ao vivo do streaming NSports, além da TV Coxa Prime - as duas opções precisam de assinatura paga para serem acessadas.

Depois de empatar com o rival Athletico-PR por 1 a 1 na última rodada, o Coritiba busca voltar a vencer no Paranaense. Atualmente, briga pelas primeiras posições e soma 17 pontos, com cinco vitórias e dois empates nos primeiros sete jogos disputados.

Sem Henrique, com problema muscular, e Marcio Silva, expulso contra o Furacão, o técnico António Oliveira tem como única opção disponível na zaga, Bruno Viana. Willian Farias poderá atuar improvisado ao lado de Chancellor. Vale lembrar que António Oliveira, também expulso no clássico, está fora. Assim, o técnico será substituído por Bruno Lazaroni na beira do gramado.

Do outro lado, o São Joseense, com oito, mira se manter dentro da zona de classificação e chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Prováveis escalações

Escalação provável do Coritiba: Gabriel; Natanael, Jhon Chancellor, Willian Farias (Bruno Viana) e Victor Luis; Trindade, Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Kaio, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira.

Escalação provável do São Joseense: André Luiz; Léo Alaba, Dirceu, Bruno Oliveira e Rael; Caio César, Júlio Pacato, Marcinho, Gabriel Honório e Alisson Taddei; Kalil. Técnico: Marcão.

Desfalques

Coritiba

Henrique, com problema muscular, além de António Oliveira, Thiago Heleno, Marcio Silva, Alef Manga e Fabrício Daniel suspensos, são desfalques certos.

São Joseense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?