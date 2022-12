Yuri Alberto reduz salário em 40% para assinar em definitivo com o Corinthians

Atacante de 21 anos recebia R$ 2 milhões por mês no Zenit e passará a ter os mesmos vencimentos que recebia dos paulistas durante empréstimo

Yuri Alberto aceitou um salário 40% menor do que recebia no Zenit, da Rússia, para fechar com o Corinthians no mercado da bola, como soube a GOAL.

Na ida para o clube russo, em janeiro deste ano, ele assinou um contrato até junho de 2025, com remuneração de R$ 2 milhões por mês. Para voltar ao Brasil, ele aceitou um valor inferior: R$ 1,2 milhão mensal.

O valor é o mesmo que ele aceitou para defender o clube paulista por empréstimo até 30 de junho de 2023. Ele não quis mudar o montante na permanência no Brasil.

O centroavante assina até dezembro de 2027 na Neo Química Arena. A negociação foi fechada no último sábado (24), em reunião ocorrida às 20h (de Brasília), em São Paulo, entre o agente André Cury e representantes do Zenit.

Yuri Alberto terá um dos maiores salários do Corinthians, ao lado de Paulinho e Renato Augusto. Os dois meio-campistas também recebem cerca de R$ 1,2 milhão por mês no CT Joaquim Grava.

O acordo entre Corinthians e Zenit envolveu apenas troca de percentual de jogadores. Yuri Alberto chegou de forma gratuita, enquanto Robert Renant e Du Queiroz vão para a Rússia.