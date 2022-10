Corinthians planeja conversa para valorizar Adson na próxima semana

Jogador tem contrato até o fim de 2024 e multa de R$ 100 milhões para o futebol brasileiro. Ele terá aumento salarial em novo vínculo

O Corinthians planeja uma conversa com o estafe de Adson a partir da próxima semana, como soube a GOAL. A ideia da diretoria é valorizar o contrato do jogador de 22 anos depois da boa temporada entre os profissionais.

O encontro para discutir a situação do meia-atacante seria, inicialmente, no dia seguinte à finalíssima da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (19), no Maracanã. No entanto, houve acerto para que a reunião ocorra somente na semana seguinte.

O contrato do atleta será readequado, conforma adiantado pela GOAL. Tratado como uma promessa no Parque São Jorge, ele tem remuneração considerada defasada nos bastidores do clube. É desejo das duas partes deixar o contrato mais atual e condizente com o papel desempenhado pelo garoto no time de Vitor Pereira.

Adson tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024 — o acordo foi renovado em janeiro deste ano. Na ocasião, ele firmou salário de R$ 50 mil mensais na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Hoje, o atleta tem multa rescisória de R$ 100 milhões para o futebol brasileiro — valor calculado conforme o salário na CLT — e cláusula de 50 milhões de euros (R$ 258,5 milhões na cotação atual) para o futebol do exterior.