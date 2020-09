Corinthians traça plano para lidar com 'extracampo' de Cazares

Clube apresenta "cultura" própria, conversa com staff e ouve que jogador está ansioso para jogar em São Paulo

O avançou nas tratativas pelo meia Juan Cazares, e a chegada do atleta parece mais uma questão de 'quando' do que de 'se' vai acontecer. Pela proximidade do acerto, o fez questão de conhecer bastante o profissional que está contratando, seguidamente criticado por problemas extracampo durante sua passagem pelo .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O primeiro ponto que pesou positivamente no clube do Parque São Jorge: a procura veio do staff do próprio atleta, que reiteradas vezes disse em conversas particulares querer jogar pelo Timão.

Mais times

O desejo do atleta de mudar-se para o Corinthians e para foi conversado até o ponto em que, com redução salarial e promessa de um esforço para encerrar o vínculo com o Atlético-MG antes de dezembro, o Alvinegro paulista viu com bons olhos o negócio.

Depois disso, foi atrás do histórico extracampo e cercou-se de informações a respeito de Cazares: sem surpresas na parte fora dos treinamentos, já que as notícias são de festas até durante a pandemia da Covid-19 e pouco comprometimento com a imagem passada para a torcida, o Timão recebeu alguns pontos positivos na sua "pesquisa".

Mais artigos abaixo

Não está descartada uma cláusula que proteja o Corinthians de comportamento inadequado fora de campo com Cazares. Detalhes ainda estão sendo discutidos entre as partes. — Flavio Ortega (@ortega_espn) September 21, 2020

Cazares foi apontado como um companheiro querido pelo grupo, e que não tem por costuma reclamar de rodízio ou falta de oportunidades. Os responsáveis pelas tratativas ainda ouviram que o atleta quer mostrar que tem talento para triunfar em outro grande brasileiro e, de quebra, retornar à seleção do .

Na cabeça do armador, um grande ano no Corinthians sem percalços fora de campo pode ser a senha para ele retomar seu espaço e, na melhor das hipóteses, disputar a de 2022, a última que os seus 28 anos lhe permitem competir em mais alto nível.