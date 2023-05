Corinthians tenta contratação de Yan Couto, lateral que pertence ao Manchester City

Jogador de 20 anos pensa em retornar ao Brasil mirando uma aproximação pelo ciclo olímpico

O Corinthians pretende fazer contratações para reforçar o seu elenco na janela de transferências que se abre no próximo dia 3 de julho. Um dos nomes cogitados pelo Timão é o de Yan Couto, lateral-direito de 20 anos, que pertence ao Manchester City. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela GOAL.

Um dos pontos que podem facilitar a negociação para o Corinthians é a vontade de Yan Couto de se aproximar da seleção brasileira e também para estar presente no ciclo olímpico - ele terá idade para disputar a Olimpíadas de Paris, que acontece em 2024.

Por outro lado, o Corinthians precisaria da liberação do Manchester City, que, apesar de não utilizar o jogador, o emprestou para Girona e Braga nas últimas temporadas. Se o clube não for utilizá-lo, o Corinthians ganha força no negócio. Ele tem contrato com o City até 2025.

Apesar de ter apenas 20 anos, Yan Couto já tem uma quantidade de jogos relevante em clubes da Europa. No Braga, de Portugal, fez 41 jogos, enquanto no Girona, da Espanha, entrou em campo em 53 oportunidades. Ao todo, fez quatro gols.