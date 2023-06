Corinthians tem proposta de R$ 62 milhões do Zenit por Pedro

Clube russo quer assegurar a transferência do atacante já nesta janela, mesmo só podendo ir à Rússia em 2024

O Zenit apresentou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) para tirar o atacante Pedro, de 17 anos, do Corinthians. O clube russo quer fechar a contratação da joia do Timão já nesta janela, mesmo só podendo se juntar ao time em fevereiro de 2024, quando completa 18 anos.

O valor da oferta é válido por 50% dos direitos econômicos de Pedro e o Corinthians ficaria com 30% do “passe” do jogador, algo fundamental para o negócio avançar. Com um potencial grande, existe a expectativa de uma futura venda por conta dos russos e por isso a manutenção de uma porcentagem significativa foi importante.

Além de uma possibilidade de faturar pensando no futuro, o Timão também sabe que uma possível venda de Pedro na atual janela pode ajudar o clube rapidamente. O Zenit pagaria o valor em apenas uma parcela, à vista, e o Corinthians poderia se reorganizar financeiramente com o montante.

Um negócio é bem visto por todas as partes. O Zenit contrataria mais um brasileiro, que se juntaria a outros ex-corintianos Malcom, Claudinho, Robert Renan e Mantuan, enquanto o clube do Parque São Jorge receberia uma quantia importante sem uma perda no elenco, já que o jogador iria para a Rússia apenas em 2024. Procurada, a diretoria do Corinthians não respondeu até o momento de publicação da matéria.

O Zenit conquistou a prioridade de compra de Pedro após negociar Yuri Alberto com o Corinthians. Sendo assim, o clube russo sai na frente de outros clubes interessados no jogador, como Borussia Dortmund, Newcastle e Ajax.

Pedro tem contrato com o Corinthians até março de 2026. A multa estipulada é de 120 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões) para clubes da Europa e o Timão tem 80% dos direitos do jogador.