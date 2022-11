Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do Paulistão sub-20

Clássico será disputado nesta sexta-feira (4), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico paulista na final do Paulistão sub-20. Corinthians e Santos entram em campo nesta sexta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista sub-20. A volta será no próximo dia 12, na Vila Belmiro. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven e do Estádio TNT Sports, no streaming, e do Youtube da FPF, na internet.

Para o primeiro jogo da final, o Corinthians pode não ter alguns de seus principais jogadores por conta das recentes lesões do time profissional. Assim, Breno Bidon, Matheus Araújo, Biro e Wesley, podem desfalcar a equipe.

Na semifinal, o Timãozinho eliminou o rival São Paulo, enquanto o Santos deixou para trás a Portuguesa. Nesta temporada, o clássico já foi disputado três vezes, com duas vitórias do Peixe e uma do Corinthians.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS SUB-20: Kauê; Léo Mana, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Zé Vitor, Ryan e Pedrinho; Pedro, Kayke e Arthur Sousa.

Escalação do provável SANTOS SUB-20: Edu Araújo. Cadu, Derick, Jair e Kevyson; Hyan, Balão, Ivonei e Miguelito; Fernandinho e Enzo Monteiro.

Desfalques

Corinthians

Pedro, com a seleção brasileira sub-17, é desfalque certo.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 4 de novembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Arena Barueri – São Paulo, SP