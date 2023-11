Corinthians tenta reunião por contratação de diretor de futebol do Atlético-MG

Novo presidente do clube, Augusto Mello tem interesse na contratação de Rodrigo Caetano para o futebol; ele já fez contato com o executivo

O Corinthians pretende marcar uma reunião com Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, com o intuito de contratá-lo para o cargo em 2024. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o novo mandatário do clube, Augusto Melo, já sinalizou com o interesse de levá-lo para o Parque São Jorge.

O executivo de futebol tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro de 2026. No entanto, a partir de janeiro do próximo ano, ele não terá multa rescisória no vínculo com o Galo. Há a possibilidade de saída, mas a diretoria atleticana pretende mantê-lo para 2024.

A possibilidade de contratação de Rodrigo Caetano na gestão de Augusto Melo já era algo discutido antes das eleições presidenciais do Corinthians, ocorridas no sábado (25), no Parque São Jorge. O novo gestor do clube entende que o executivo é o nome ideal para o cargo.

Rodrigo Caetano não se manifesta

Rodrigo ainda não se manifestou sobre o futuro. Em que pese ter contrato até dezembro de 2026 e estar nos planos dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Galo, o executivo segue em silêncio sobre a sequência no clube mineiro.

Caetano não está na mira apenas do Corinthians para a próxima temporada. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também demonstra interesse na contratação do executivo para o cargo que era ocupado anteriormente por Juninho Paulista e também já foi exercido por Edu Gaspar.