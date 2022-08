Corinthians renova com volante argentino até julho de 2025

Destaque nas categorias de base desde 2016, volante argentino estende o vínculo com o clube até julho de 2025

O Corinthians renovou o contrato do volante Thomas Agustin até 2025, estendendo o vínculo atual por mais duas temporadas. O argentino é um dos destaques das categorias de base do Timão desde seus 12 anos, quando chegou após se destacar em uma peneira feita pelo clube.

Atualmente, aos 18 anos, defende o sub-20 em todas as competições da temporada e é presença frequente nos treinos da equipe principal, comandada por Vítor Pereira. A renovação, que contou com as presenças do pai do atleta, Daniel Fretes, e do empresário César Soler, da CSR Sports, aconteceu na tarde da última quarta-feira (24), na sede situada no Parque São Jorge, em São Paulo.

Além da renovação com o Corinthians Agustin estendeu também seu contrato com a CSR Sports, que faz o gerenciamento de sua carreira. A assinatura é válida por mais três temporadas. Foi a empresa comandada pelos empresários César Soler e Raudnei Freire que acertou o primeiro vínculo do atleta argentino com o alvinegro paulistano. Em 2020, após quatro anos de Timão, ele firmou o contrato profissional com prazo até 30 de junho de 2023, este agora renovado até 2025.

Thomas Agustin falou sobre a renovação de contrato com o Corinthians. “Muito feliz por assinar essa renovação com o Corinthians. Estou feliz, essa era a minha meta, de assinar de novo com o Timão e garantir pelo menos mais três anos para seguir me esforçando e dando tudo de mim nos treinos e jogos. Depois das boas temporadas que fiz desde meu primeiro contrato, assinado em 2020, e depois também o título de campeão do Campeonato Paulista Sub-17 2021, acredito que consegui provar que mereço seguir defendendo esse grande time. Essa renovação era o que eu mais queria, o que me motivava todos os dias. E agora quero ainda mais, quero realizar o sonho de chegar ao time principal e ficar muitos anos por aqui”, disse o volante.

Ele falou também sobre a extensão de contrato com a CSR Sports. “Queria agradecer também a CSR Sports, que sempre está me apoiando e que está me ajudando a conquistar tantas coisas em minha carreira. Agora é continuar trabalhando sempre com muito empenho e seguir dando passos importantes para continuar superando metas. Com certeza vamos muito mais longe”, concluiu Thomas Agustin.

O volante argentino é destaque das categorias de base do Timão desde que passou a vestir o manto alvinegro. Logo em sua segunda temporada no clube, o primeiro título, do Campeonato Paulista Sub-13 2017. No ano passado ele voltou a ser campeão estadual, desta vez no Sub-17. Detalhe importante: ambas finais contra o arquirrival Palmeiras.

Vestindo a camiseta do Timão que Thomas Agustin passou a ser convocado para as equipes de base da seleção argentina. Frequentemente chamado pelos técnicos do país vizinho, ele aguarda o encerramento por completo da pandemia do novo coronavírus para enfim retornar a vestir o uniforme azul-celeste. As convocações nos últimos anos estão acontecendo apenas locais devido às restrições das autoridades de saúde nas fronteiras entre os países.

O atleta com carreira gerenciada pela CSR Sports é titular nas disputas do Campeonato Paulista Sub-20 2022 e Campeonato Brasileiro Sub-20 2022. Ele também esteve entre os 11 iniciais nas partidas disputadas pelo Corinthians na Copa do Brasil da categoria. No início da temporada o volante estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base disputada no país.