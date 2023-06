Corinthians recusou proposta de US$ 1 milhão por Murillo

Oferta foi apresentada no início do ano, quando o jovem zagueiro ainda defendia a equipe sub-20 do Timão

O Corinthians recusou uma oferta de US$ 1 milhão (R$ 4,96 milhões na cotação atual) pela venda de Murillo, no início de 2023, como soube a GOAL. Um clube da Arábia Saudita tentou a contratação do jovem, que ainda defendia as cores do time sub-20.

O contato pelo defensor aconteceu em janeiro deste ano. À época, ele ainda jogava pela categoria de base — o garoto esteve em campo em quatro partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, já havia confiança da diretoria no futebol do jovem. A saída foi totalmente descartada pelo valor apresentado.

A expectativa, nos bastidores do clube e no estafe do defensor, é que seja apresentada uma proposta oriunda da Europa — as partes creem que ele pode jogar em uma grande liga do continente, mesmo que em uma equipe sem tanta badalação.

Murillo chegou ao elenco profissional para a disputa da primeira fase do Paulistão. No entanto, só teve a primeira chance no time principal em 26 de abril passado, na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, na Neo Química Arena.

Hoje titular do Corinthians, ele soma 11 jogos pelo time principal, com 949 minutos em campo. Com moral, não recebeu ainda uma proposta oficial para deixar o país, mas tem sondagens de clubes de Inglaterra, Espanha e Itália. Ele não teve proposta do Sevilla, conforme especulado recentemente.