Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Duelo entre Alvinegro e Tricolor encerra a 8ª rodada do nacional; veja tudo o que você precisa saber

Corinthians e Grêmio se enfrentam na noite desta quinta-feira (1°), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada (confira a programação completa).

Sempre favorito, o Corinthians começou o campeonato um pouco aquém do topo da tabela. O Alvinegro abriu a rodada a sete pontos da Ferroviária, líder do torneio até aqui, com 12 tentos somados e na 5ª posição. O Alvinegro quer, portanto, pontuar para pressionar o pelotão de cima.

Do outro lado, o Grêmio vive um início de nacional de pouco brilho. As gaúchas somam sete pontos em sete partidas, com apenas uma vitória até aqui. O problema da equipe é que ela empata muito — já são quatro até então. A tendência é de outro jogo duro à frente.

Escalações

Corinthians feminino: Não divulgado.

Grêmio feminino: Não divulgado.

Desfalques

Corinthians feminino

Sem desfalques confirmados.

Grêmio feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?