Corinthians x Ferroviária: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Paulistão sub-20

Timão entra em campo com vantagem nesta quinta-feira (13) para avançar à semifinal; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians recebe a Ferroviária nesta quinta-feira (13), no Parque São Jorge, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, do Estádio TNT Sports e do Youtube da FPF, na internet.

Assim como o rival São Paulo, que venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o Timão também triunfou pelo mesmo placar e chega para o confronto de volta podendo perder por até dois gols de diferença para avançar à semifinal. Caso perca por três gols, a decisão vai para os pênaltis.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Kauê; Léo Maná, João Pedro, Murillo e Vitor Meer; Zé Vitor, Matheus Araújo e Biro; Kayke, Arthur Souza e Pedrinho.

Escalação do provável FERROVIÁRIA: Benassi; Cleiton, Dreifke, Matheus Fernando e Yuji; Angel, Marquinhos e Gustavo Prado; Diogo, Pedro Paulo e Antônio.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Parque São Jorge – São Paulo, SP