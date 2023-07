Corinthians envia emissário por Zé Welison, do Fortaleza, e tenta acordo em definitivo

Clube cearense faz jogo-duro pela liberação do volante de 28 anos no mercado da bola; representante do Timão está em Fortaleza

O Corinthians tenta a contratação em definitivo de Zé Welison no mercado da bola. O clube paulista enviou um emissário para discutir a situação com o Fortaleza, como soube a GOAL.

O representante do Timão nas tratativas está há quatro dias na capital cearense. Ele discute a situação e tenta a liberação do jogador nesta janela de transferências. As negociações ainda não tiveram um avanço e estão longe de um desfecho.

O meio-campista de 28 anos tem contrato na Arena Castelão até 31 de dezembro de 2026, e a diretoria do Fortaleza não tem a intenção de liberá-lo neste momento. Os paulistas foram avisados que somente uma oferta considerada irrecusável seria o suficiente para tirá-lo do clube.

As partes ainda não chegaram a um valor considerado interessante para os dois lados. Por isso, os números ainda são mantidos em sigilo. A contratação do atleta tem o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo no Parque São Jorge.

Zé Welison, que também tem passagens por Vitória e Atlético-MG, disputou 26 partidas na atual temporada, somando 1.297 minutos em campo. No período, ele marcou um gol e deu uma assistência.