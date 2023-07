Corinthians encaminha rescisão de Luan em acordo de R$ 5 milhões; Grêmio será destino

Clube paulista não terá que pagar salários até o fim do contrato, o que representará uma economia de R$ 5 milhões

O Corinthians encaminhou a rescisão contratual de Luan, que tinha contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela reportagem. Os paulistas ainda terão de pagar cerca de R$ 5 milhões ao atleta por causa de um débito antigo, como soube a GOAL. O jogador deve se transferir para o Grêmio ao ficar livre no mercado da bola.

A dívida com o atleta de 31 anos é por causa de direitos de imagem não pagos durante o contrato – o valor será parcelado. O número de prestações, contudo, não é revelado pelas partes.

Luan ainda tinha cerca de R$ 5 milhões de salários para receber no Parque São Jorge – o salário do atleta era de R$ 800 mil mensais. Ao todo, a diretoria corintiana teria que desembolsar R$ 10,1 milhões para pagar remuneração e a dívida pelos direitos de imagem.

O Corinthians, a princípio, gostaria de rescindir o contrato com Luan sem pagamento das dívidas antigas, mas o atleta insistiu no recebimento dos valores.

O Grêmio tentou a contratação de Luan por empréstimo, pagando apenas R$ 300 mil do salário, com o Corinthians se responsabilizando pelo restante. As tratativas, porém, não avançaram nestes moldes. Os paulistas se recusaram a arcar R$ 500 mil por mês pelo jogador.

Diante da recusa corintiana, o jogador aceitou rescindir o contrato, recebendo apenas o valor do débito antigo. A negociação teve um desfecho na noite deste domingo (23) e deve ser sacramentada nesta segunda-feira (24).

A ida de Luan para o Grêmio foi um pedido de Renato Portaluppi à diretoria. O atleta é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. A saída do meia-atacante do Parque São Jorge atende a um desejo do presidente Duílio Monteiro Alves.