Corinthians empresta Léo Natel ao Casa Pia até junho de 2023

Jogador recusou Famalicão e outros clubes de mundo árabe, Chipre e Japão para assinar contrato, que terá opção de compra estabelecida

Léo Natel deixou o Corinthians rumo ao Casa Pia, de Portugal, por empréstimo. O jogador recusou outras ofertas para defender a equipe, como soube a GOAL.

O atacante de 25 anos assina por empréstimo até junho de 2023 com o clube lusitano. O contrato estabelece opção de compra ao término do vínculo se o atleta cumprir algumas metas.

O atleta recusou propostas de Chipre, Japão, mundo árabe e outra de Portugal — o Famalicão também demonstrou interesse no jogador — para defender as cores do Casa Pia, conforme apurado pela reportagem.

Léo Natel tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2024. O atacante não estava nos planos do técnico Vitor Pereira para o decorrer da temporada. Por isso, ele deixou o clube para assinar com os portugueses.

Jogador fez 30 partidas em 2022, sendo 29 pelo APOEL, do Chipre, e uma pelo Corinthians. No período, marcou seis gols, todos pelo times do exterior.

O Casa Pia, de Portugal, foi comprado há oito meses pelo norte-americano Robert Platek. Ele também é investidor no SønderjyskE, da Dinamarca, e no Spezia, da Itália.