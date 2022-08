Corinthians e Fábio Santos marcam reunião por renovação contratual

Estafe do lateral esquerdo se reunirá com a diretoria do clube paulista a fim de acertar a sua permanência no CT Joaquim Grava

Corinthians e Fábio Santos estão dispostos a acertar a renovação contratual. Os paulistas se reunirão com o lateral esquerdo até o fim de agosto para selar a permanência do jogador de 36 anos. A informação sobre o desejo de estender o vínculo do atleta foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL. O presidente Duilio Monteiro Alves e o diretor de futebol Roberto de Andrade avisaram ao estafe do jogador que pretendem negociar a renovação. O atleta deu sinal positivo para a sua manutenção no CT Joaquim Grava. Fábio Santos tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. Ainda não houve discussão sobre o período do novo acordo. É possível que a sua manutenção tenha mais de um ano de duração, mas é algo que precisará ser discutido entre as partes. Aos 36 anos, o lateral esquerdo não pensa em aposentadoria em caso de saída do Corinthians ao término da temporada. O jogador acredita que tem "lenha para queimar" em outro clube se não chegar a um acordo com a diretoria corintiana. Fábio Santos tem recebido chances de Vitor Pereira no Corinthians. O lateral esquerdo participou de 29 partidas da equipe, sendo 25 como titular. No período, marcou cinco gols. Escolha dos editores Sorteio da UCL tem grupo da morte com Bayern, Barça e Inter

Futebol na TV: a programação dos jogos de hoje

Quanto o Flamengo ganha com a venda de Lucas Paquetá

As 50 melhores seleções classificadas no Ranking Fifa

Quem são os maiores artilheiros do Brasil em 2022?