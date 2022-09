Corinthians e Fábio Santos esperam brecha de jogos para avançarem em renovação

Há interesse mútuo na permanência do lateral esquerdo de 36 anos. Ele deve ficar no clube, independentemente da manutenção de Vitor Pereira em 2023

A renovação de Fábio Santos com o Corinthians pode ter um desfecho em breve. O estafe do jogador e a diretoria aguardam uma brecha no calendário brasileiro para se reunirem e sacramentarem a renovação contratual do lateral esquerdo, como soube a GOAL.

O presidente Duilio Monteiro Alves informou ao estafe do jogador que pretende assinar a extensão contratual por mais uma temporada. O tempo do novo acordo é aprovado pelo veterano de 36 anos.

Fábio Santos acredita que o ideal será renovar anualmente com o Corinthians. Prestes a completar 37 anos — seu aniversário é em 16 de setembro —, o jogador está disposto a atuar por mais tempo pelo clube, mas reconhece que é necessário aguardar o desempenho em 2023.

As partes já tem alguns moldes de renovação acertados verbalmente desde o fim de agosto, restando apenas uma reunião para que eles aparem arestas e formalizem o novo contrato do lateral esquerdo.

Se não houver acordo na reunião, a ideia de Fábio Santos é buscar oportunidade em outro clube da elite do futebol brasileiro. O jogador, a princípio, descarta a aposentadoria neste momento da carreira. Ele acredita que pode render entre as principais equipes do país.

A permanência de Fábio Santos independe da escolha do técnico para 2023. A diretoria ainda não acertou o futuro de Vitor Pereira, que tem duras críticas ao futebol brasileiro, e nem sequer fez contatos para buscar um possível substituto para o português.

Aos 36 anos, Fábio Santos tem sido útil ao Corinthians em sua segunda passagem, iniciada em 2020. Nesta temporada, ele soma 31 jogos e cinco gols marcados. O lateral esquerdo foi titular em 26 compromissos e tem 2.300 minutos em campo.