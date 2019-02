Corinthians contrata Lucão, zagueiro ex-São Paulo

O jogador de 22 anos volta do futebol português, onde estava emprestado

Lucão, zagueiro revelado pelo São Paulo, será jogador do Corinthians em 2019. A informação foi dada pelo site Meu Timão e também pelo jornalista Benjamin Back, da Fox Sports.

O jogador de 22 anos, que estava emprestado ao Estoril pelo Tricolor do Morumbi, será o 11º reforço do Timão para esta temporada. O jogador ainda vai passar por exames médicos antes de ser apresentado.

Para contar com o zagueiro, que também tem passagens pelas seleções de base, o Corinthians não precisou gastar dinheiro para adquirir 60% dos direitos econômicos junto ao São Paulo – que permanece com os demais 40%. No São Paulo, onde tinha contrato até o final deste ano, Lucão não conseguiu o sucesso esperado e convivia com as críticas constantes dos torcedores. O atleta chega com o aval do técnico Fábio Carille.

No futebol português, Lucão disputou apenas oito jogos e não venceu nenhuma vez com o Estoril: foram sete derrotas e um empate.