Corinthians começa processo de reformulação no elenco e deve ter mais mudanças após a janela

Vanderlei Luxemburgo afastou três jogadores, mas número de saídas deve aumentar no mercado da bola do meio do ano, além de novas contratações

O Corinthians está passando por um processo de reformulação em seu elenco. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o clube do Parque São Jorge deve ter mudanças significativas ainda nesta temporada. O técnico, aliás, já afastou três atletas e outros devem sair na janela de transferências do meio do ano. A informação foi divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pela GOAL.

Os primeiros a não fazerem mais parte da lista de jogadores disponíveis para Luxa são: Balbuena, Du Queiroz e Júnior Moraes. Os dois primeiros têm saídas previstas para julho, quando vão para Dínamo de Moscou, por conta do fim de empréstimo, e Zenit, respectivamente. Já o atacante vive situação diferente, já que tem contrato até o final do ano e deve ter a sua saída antecipada.

Além dos três citados, Rafael Ramos e Victor Cantillo, que não vêm sendo relacionados por Vanderlei Luxemburgo por opção técnica por não agradarem nos treinamentos, também devem sair no meio do ano. O português tem contrato até o final de junho de 2024, enquanto o vínculo do colombiano se encerra em dezembro deste ano.

Paulinho, Gil, Fábio Santos e Giuliano, com vínculo vencendo no final do ano, são outros jogadores que não devem ter seus contratos renovados, a não ser que melhorem o desempenho dentro de campo.

Por outro lado, a tendência é de um Corinthians reforçado na próxima janela, com a possibilidade de chegada de até cinco jogadores. A diretoria alvinegra quer atletas que possam ser titulares, sem sentir a pressão e desempenhar bom futebol.