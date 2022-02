Corinthians busca aporte financeiro para pagar Vítor Pereira

O Corinthians tenta uma forma de viabilizar o valor solicitado por Vítor Pereira — o português quer receber cerca de R$ 2 milhões por mês em sua mudança para o Brasil no mercado da bola.

Em crise financeira, o clube busca aporte de parceiros para bancar os salários do lusitano. A ideia é que um patrocinador seja responsável por arcar com a remuneração do novo comandante.

A diretoria corintiana já havia entrado em contato com o europeu a fim de conversar sobre a sua chegada ao país sul-americano. No entanto, os valores e o número de pessoas na comissão técnica eram vistos como obstáculo, conforme revelado pela GOAL. A cúpula chegou a cogitar Luís Castro, atualmente no Al-Duhail, do Qatar. Entretanto, a sua multa rescisória, avaliada em cerca de um milhão de euros, é um empecilho.

O Corinthians já aceitou que Vítor Pereira chegue com um número considerável de auxiliares ao Parque São Jorge. Todavia, as cifras ainda são difíceis. O Timão quer contratá-lo. Porém, precisa de um parceiro para arcar com os seus vencimentos.

Os paulistas demitiram Sylvinho após três partidas em 2022. O técnico era bastante xingado por torcedores corintianos nesta temporada.