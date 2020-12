Corinthians abre ano já pensando em manter Jemerson, Cazares e Otero

Clube tem trio apenas até junho e deve abrir conversas já em janeiro para extensão de vínculo

O fechou em uma boa sequência o seu 2020, mas já abre o 2021 com metas claras na cabeça. Enquanto o time em campo pensa em vaga na Libertadores da América, a diretoria encabeçada pelo presidente Duílio Monteiro Alves terá pela frente a missão de estender vínculos de três reforços importantes: Jemerson, Otero e Cazares.

Duílio inicia o seu mandato no dia 4 de janeiro, mesma data agendada para o retorno do elenco aos treinos após um breve recesso de ano novo.

Contratado recentemente, o trio tem contrato apenas até junho de 2021. Ou seja, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe assim que passar a virada do ano. No clube do Parque São Jorge, porém, há confiança de que isso não acontecerá.

O expediente de assinar um contrato tão curto tem motivos diferentes de atleta a atleta, mas alguns pontos em comum: nas três situações, os jogadores vinham sendo pouco aproveitados em seus clubes e não inspiravam tanta confiança para a assinatura de um contrato longo.

Soma-se a isso a necessidade do Corinthians de diminuir o déficit no exercício de 2020, que incorpora todos os contratos assinados na temporada. Dessa forma, nove meses de vínculo representam menos da metade da "dívida" adquirida em contratos de, digamos, dois anos.

Houve um expediente parecido na contratação do zagueiro Gil, que chegou na metade de 2019 e assinou por apenas seis meses. Ele renovou o vínculo em janeiro de 2020, fazendo com que os seus três anos de contrato entrassem apenas no exercício dessa temporada.

Apesar da confiança, porém, os atletas estão legalmente cobertos se quiserem deixar o Corinthians em caso de uma proposta mais vantajosa financeiramente. Cazares tem tido destaque no Brasileiro enquanto Jemerson, ainda aos 28 anos, é zagueiro com nível de no auge.

Otero, por sua vez, termina o seu vínculo com o junto com o empréstimo ao . Internamente, já demonstrou querer ficar no clube e precisaria apenas acertar o salário para selar a permanência.