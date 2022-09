Corinthians 4 x 1 Internacional: gols, tetra do Timão e recorde histórico de público

Em sua sexta final de Brasileirão feminino, o Timão bateu as Coloradas diante de 41.070 mil torcedores

É TEEEEETRA! Diante de mais de 41 mil torcedores presentes na Neo Química Arena, o Corinthians bateu o Internacional por 4 a 1 e conquistou seu quarto título do Campeonato Brasileiro feminino. Mesmo saindo atrás, o Timão mostrou sua força depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida.

Cris Mattos/CBF

Em dia de recorde de público no futebol feminino na América do Sul, o primeiro tempo começou com o Timão abrindo o placar, logo aos 3 minutos, de cabeça de Gabi Zanotti. No entanto, a felicidade do torcedor alvinegro não durou muito, já que o VAR recomendou que o gol fosse anulado por uma falta na origem do lance, e a arbitragem, quase dois minutos depois, confirmou que o lance não valeu.

Logo em seguida, o Corinthians seguiu com um bom ritmo e até teve uma bola no travessão após cabeçada de Adriana em uma cobrança de escanteio, mas quem acabou conseguindo marcar foi o Inter. Aos 12 minutos, após uma falha de Yasmin no recuo para a goleira Lelê, as Coloradas tiveram um escanteio e Sorriso aproveitou.

Mostrando sua força, a torcida do Corinthians passou a cantar ainda mais alto após o gol, e acabou que o apoio surtiu efeito. Após uma troca de passes, Tamires recebeu livre na área, de frente para o gol e mandou uma bomba, que acabou sendo defendida por Mayara. Aos 22, porém, veio o empate. Quase como um pedido de desculpas pela falha que originou o gol adversário, Yasmin foi à linha de fundo e cruzou na segunda trave, onde Jaqueline mandou de primeira para dentro do gol, igualando o placar.

Antes do intervalo ainda deu tempo para outros bons lances e para o Timão virar. Já aos 45, Tamires cobrou o escanteio curto para Adriana, que cruzou na área, onde Diany mergulhou de cabeça. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar e sacramentar a virada das Brabas.

E o Timão não parou por aí. Logo na volta do intervalo, com um minuto de jogo, Vic Albuquerque ampliou para as donas da casa. Depois de uma boa jogada de Gabi Portilho, a camisa 17 recebeu na entrada da área e bateu no cantinho esquerdo da goleira Mayara, e saiu para o abraço.

O Inter, que nem teve tempo de assimilar a virada dentro de campo, sentiu muito o terceiro gol do Timão, e acabou precisando lidar também com o psicológico, além da pressão da final e do placar adverso. Com isso, as Coloradas começaram a cometer umas faltas bobas e forçar alguns lances desnecessários, além de não conseguir aproveitar alguns espaços. Enquanto isso, o Corinthians, que está em sua sexta final consecutiva no Brasileirão, usou sua experiência para crescer ainda mais no jogo.

O segundo tempo, com a vantagem mais ampla do Timão, acabou sendo um pouco menos agitado, apesar de chances para os dois lados. O Inter chegou algumas vezes, mas teve dificuldades de criar grandes chances, enquanto o Corinthians teve uma bola saindo pela linha de fundo bem pertinho do gol, viu Mayara fazer boas defesas.

Pouco antes do final do jogo, as Coloradas tiveram uma boa chance em um lance cara a cara com as Lelês - de um lado a goleira do Timão e do outro a atacante do Inter -, mas a bol foi por cima. De qualquer forma, a arbitragem marcou posição de impedimento na jogada.

Mas para o Corinthians ainda deu tempo de ampliar ainda mais o placar. Logo após um bom lance em que Yasmin quase marcou o quarto, Jheniffer se antecipou à defesa bateu de primeira após cruzamento de Jaque para fechar o placar e consagrar o Timão tetracampeão brasileiro de futebol feminino.