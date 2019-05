Corinthians 2x0 Deportivo Lara: Pedrinho é a excelente notícia da noite... além da vitória

O ponta corintiano bateu o recorde pessoal de finalizações, enfim voltou a começar e terminar um jogo e participou do primeiro gol

Pedrinho teve uma noite quase perfeita nesta quinta-feira (23), que marcou a vitória por 2 a 0 do sobre o , da , em jogo transmitido pelo DAZN pela ida dos 16 avos de final da .

Em sua 100ª partida pela equipe principal, o jovem ponteiro de 21 anos fez uma de suas melhores exibições com a camisa do : pela extremidade direita, fez da vida dos adversários um verdadeiro inferno, deu três passes-chave e bateu o seu recorde de finalizações a gol desde a sua estreia, em 2017. Pedrinho arriscou cinco finalizações e acertou todas. Deu bastante trabalho ao goleiro Salazar.

Mas se o problema foi não ter conseguido traduzir esta boa exibição – provavelmente a sua melhor em 2019 - em gols, ao menos o jovem se manteve em campo durante os cerca de 94 minutos. Pode parecer algo simples, mas é raro em sua carreira no Corinthians. Tanto, que na internet existem até algumas páginas, geradoras dos famigerados memes, que ironizam as poucas vezes em que o atacante fica cansado e não consegue iniciar e terminar uma mesma partida.

“Ele precisa querer fazer mais gol, ser ambicioso. Fiquei muito feliz com isso. No segundo tempo foi diferente, com a entrada do Gustavo, ele ficou mais longe do gol”, avaliou o técnico Fabio Carille após a partida.

⚫️⚪️⚽️❤️ Cruzamento na medida de Fagner, cabeçada certeira de Vagner Love. Assim o @Corinthians abriu o placar na vitória sobre o @DeportivoLara. Vantagem do Timão na #SulAmericana. pic.twitter.com/gKnUaWwgSs — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) 24 de maio de 2019

⚽️✌️✌️ Dois pra lá, dois pra cá! Vagner Love e Gustavo somam dois gols cada: marcaram os 4️⃣ do @Corinthians na #SulAmericana! pic.twitter.com/wpcNUOLtQM — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) 24 de maio de 2019

Se não traduziu todo o seu trabalho individual em gols, Pedrinho ajudou a equipe a abrir o placar neste segundo tempo de menor infiltração na área: tabelou com Fagner antes deste fazer o cruzamento para Vagner Love abrir o placar. Gustagol, que ainda recupera a melhor forma após se lesionar, entrou no decorrer da partida e cabeceou para garantir os 2 a 0 que dão uma grande vantagem para o Timão avançar às oitavas de final do certame continental. O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (30), e já enche o jovem ponta corintiano de confiança para unir força ofensiva, fôlego... e gols.