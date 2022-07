Copa do Mundo feminina 2023: onde e quando será, vagas, formato e mais do torneio

Torneio será realizado entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, e terá sede dividida entre Austrália e Nova Zelândia

A Copa do Mundo Feminina 2023 é o evento mais aguardado da modalidade atualmente, será a nona edição do torneio mundial de seleções femininas.

A competição do ano que vem deve ocorrer em nove cidades da Nova Zelândia e Austrália, sendo que esta é a primeira vez que uma edição do evento é feita no Hemisfério Sul, acontecendo em duas nações simultaneamente e tendo como novidade a ampliação do formato para 32 países.

Onde será a Copa do Mundo Feminina 2023?

A disputa para sediar a Copa do Mundo em 2023 estava acirrada. O sucesso da Copa em 2019, na França, com altos índices de audiência mundial para o futebol feminino, despertaram o interesse de muitos países. Austrália e Nova Zelândia, favorita e candidatura melhor avaliada pela Fifa, venceu a disputa e receberá o Mundial Feminino. Será a primeira vez que a Oceania receberá uma Copa do Mundo de categoria principal, visto que, o continente já recebeu competições mundiais de base no masculino. As partidas serão jogadas em 10 estádios, sendo divididos em cinco cidades australianas (Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane e Adelaide) e quatro neozelandezas (Auckland, Wellington, Dunedin e Hamilton).

Quando será a Copa do Mundo Feminina 2023?

A competição está prevista para acontecer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, sendo a edição mais tardia deste formato da Copa do Mundo.

Qual será o formato da Copa do Mundo Feminina 2023?

Com o aumento do nível dos jogos registrado nas duas edições anteriores, a Fifa decidiu aumentar o número de seleções participantes de 24 para 32, a fim de igualar o formato do torneio masculino, vigente desde 1998. Ou seja, o torneio terá oito grupos, com quatro seleções em cada, as duas melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, e, assim, o mata-mata segue até a grande final.

Como será a distribuição de vagas da Copa do Mundo Feminina 2023?

As competições que qualificam as seleções para a Copa do Mundo estão sendo disputadas neste momento como a Eurocopa e a Copa América, por exemplo. No total, serão apuradas 32 seleções para o torneio, além das anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, que já estão previamente classificadas por serem os países sede. Serão 29 vagas diretas para a competição e 3 vagas por repescagem. A repescagem funcionará da seguinte forma: 10 seleções serão divididas em três grupos, dois com três países e um com quatro. A líder de cada um estará garantida na Copa do Mundo. Times do mesmo continente não poderão ficar no mesmo grupo, e o torneio funcionará como evento-teste. Veja como ficará a distribuição das vagas para o campeonato.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) terá 5 vagas + país-sede (Austrália)

A Confederação de Futebol da Oceania terá 1 vaga, sendo direcionada ao país-sede (Nova Zelândia)

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) terá 11 vagas

A Confederação Africana de Futebol (CAF) terá 4 vagas

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) terá 4 vagas

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) terá 3 vagas

A Repescagem intercontinental terá 3 vagas

Todas as campeãs da Copa do Mundo Feminina na história

Na história da Copa do Mundo Feminina, somente quatro seleções se sagraram campeãs: Estados Unidos (quatro títulos), Alemanha (dois títulos), Noruega (um título) e Japão (um título). A seleção norte-americana é a que tem o melhor retrospecto desde que a competição foi iniciada, em 1991: pelo menos um terceiro lugar em todas as edições.

A artilharia histórica da Copa do Mundo Feminina

A maior artilheira da história da competição, tanto no masculino quanto no feminino, é a brasileira Marta, com 17 gols. No feminino, ela é seguida por Birgit Prinz (Alemanha) e Abby Wambach (EUA), ambas com 14 gols cada. Cristiane é a única brasileira a também figurar no topo da artilharia, no 5º lugar – ela marcou 11 gols em Copas do Mundo.

Quem transmite a Copa do Mundo Feminina?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, serão os responsáveis pela transmissão do mundial no Brasil. De acordo com o portal 'Notícias da TV', o grupo Globo acertou a compra dos direitos do torneio junto a Fifa. Será a primeira vez que a emissora exibirá a competição feminina por duas edições seguidas. O canal realizou a transmissão da última edição do torneio, em 2019, mas só de algumas partidas, com cobertura maior dos canais do SporTV. A Globo exibiu os jogos da seleção brasileira, além da abertura e da final, mas a projeção para o próximo ano é de mais partidas na TV aberta.