Copa América 2019: Retrospecto do Brasil contra a Bolívia

Seleção registra vantagem contra adversário desta sexta-feira (14)

No Grupo A, o fará a sua estreia na nesta sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, contra a , em busca de seu primeiro título sob o comando do técnico Tite.

E o primeiro desafio parece não trazer muita preocupação para a seleção. No torneio, as equipes já se enfrentaram dez vezes, registrando oito vitórias para os brasileiros e apenas duas derrotas.

JOGOS VITÓRIAS DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS 10 8 2 40 13

ÚLTIMO JOGO BRASIL X BOLÍVIA - COPA AMÉRICA - 1997

Brasil e Bolívia decidiram o título da Copa América em 1997, no estádio Hernando Siles, em La Paz.

Os gols foram marcados por Edmundo, Ronaldo e Zé Roberto para a seleção brasileira, enquanto Erwin Sánchez, descontou.

CAMPANHA DO BRASIL - COPA AMÉRICA 1997

No Grupo C, o Brasil goleou a por 5 a 0, além de bater o por 3 a 2 e a por 2 a 0 nas rodadas seguintes.

Nas quartas de final, a seleção venceu o por 2 a 0 e eliminou o após aplicar uma goleada por 7 a 0 nas semifinais.

A seleção Brasileira de 1997 terminou o campeonato invicto, vencendo os seis jogos que disputou.

ARTILHEIRO

Com cinco gols marcados, Ronaldo foi o artilheiro da Copa América. Porém, não era só o jogador que brilhava. Em 1997, a seleção brasileira ainda contava com estrelas como Romário, Cafu, Roberto Carlos, Dunga e Taffarel.