Contratado, Morata lembra suas raízes no Atlético de Madrid

O atacante espanhol reconhece as desconfianças pelo seu passado no Real Madrid, mas não esconde felicidade: “as pessoas sabem de onde eu vim”

Álvaro Morata chegou ao Atlético de Madrid como o reforço para o ataque que Diego Simeone tanto queria para o seu time. Entretanto, o passado do atleta no Real Madrid ainda rende desconfianças de parte da torcida.

Durante a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe, sábado (26), uma parte dos fãs presentes ao estádio Wanda Metropolitano entoou cânticos em protesto à chegada do jogador, emprestado pelo Chelsea até 2020 com uma opção não obrigatória de compra em definitivo. Praticamente ao mesmo tempo, Morata chegava à capital espanhola e falou justamente sobre essa desconfiança, deixando claro a sua felicidade e relembrando que iniciou no futebol dentro das categorias de base do Atleti.

“As pessoas que sempre estiveram comigo sabem como eu estou me sentindo hoje, como foram os últimos dias. É normal que as pessoas tenham os seus pensamentos, eu sei o que posso fazer. Comecei a jogar no Atleti, as pessoas sabem de onde eu vim e a minha história, o que isso significa para mim. O passado é o passado (referindo-se à sua etapa no Real Madrid), tenho orgulho disso. Este domingo (27) será de exames, torço para que tudo fique bem”.

“Eu estou muito feliz por esta etapa, estava esperando há dias (...) Quero que tudo comece para eu já treinar com os meus companheiros”, finalizou.

Morata apareceu no futebol profissional como um jovem promissor do Real Madrid, clube em que teve duas passagens. Desde 2017 no Chelsea, o espanhol não esteve à altura das expectativas geradas na Inglaterra e perdeu ainda mais espaço após a chegada do técnico Maurizio Sarri ao Stamford Bridge.